بالصور.. تسرب غاز بحي الأندلس بجدة وإخلاء المواقف المجاورة احترازيًا

‏باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم الثلاثاء، حادث تسرب من ناقلة غاز بحي الأندلس، أثناء تفريغ حمولتها بأحد المطاعم.

‏وقال نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن عمليات (911) تلقت بلاغًا في تمام الساعة (14:01) يفيد بتسرب غاز من ناقلة، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة وفرق التدخل في المواد الخطرة.

وأضاف العقيد القرني، أنه بالوصول اتضح أن الحالة عبارة عن تسرب من ناقلة غاز سعة 18 طنًا، كانت تفرغ بخزانات أحد المطاعم، وتم التعامل مع الحالة من قبل الفرق بالقيام بعمليات التبريد اللازمة وإنهاء التسرب.

وأشار نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة، إلى أنه تم إخلاء المواقف المجاورة احترازياً، وطلب شركة الغاز لنقل الناقلة من الموقع بعد التأكد تماماً عدم وجود تسرب من خلال قراءات فرق التدخل.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، بالجميع، الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة في جميع النشاطات وخصوصاً عند التعامل مع الغاز؛ نظراً لخطورته في ظل ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة.