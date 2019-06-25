«الشؤون الاقتصادية» يستعرض عددًا من الملفات التنموية

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.