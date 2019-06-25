إعلان نتائج المرشحين للقبول بجامعات الرياض الخميس المقبل

حددت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، الخميس المقبل، موعدًا لإعلان نتائج القبول الإلكتروني لأسماء الطلاب والطالبات المرشحين للقبول في الكليات الصحية.

ويتطلب إعلان أسماء المرشحين إجراءهم مقابلة شخصية، وفق مواعيد محددة، وأسماء الطالبات المرشحات لكلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وموعد إجراء الاختبار الخاص بالكلية، وستكون مواعيد المقابلات والاختبار من يوم 27 إلى 29 شوال الجاري.

ودعت اللجنة الطلاب والطالبات المرشحين إلى الدخول على حساباتهم في بوابة القبول الإلكتروني لمعرفة موعد المقابلة للتخصصات الصحية، والاختبار لكلية التصاميم والفنون ومكانهما لكل طالب أو طالبة.

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وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم استبعاد الطلاب والطالبات الذين يتغيبون عن موعد المقابلة الشخصية أو الاختبار من بوابة القبول الموحد نهائيًا.

يُذكر أن نظام الجامعات، ينص على أنه يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقًا للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة، على أن تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.

كما يجوز للطالب الزائر الذي يدرس بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله، وتعادل له المواد التي درسها وفقًا لضوابط أهمها موافقة مجلس الكلية التي يدرس فيها مسبقًا على الدراسة، وأن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها، ويكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معدلًا أو مكافئًا في مفرداته لأحد المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج.