أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، منع دخول المقيمين الراغبين في زيارة العاصمة المقدسة بواسطة قطار الحرمين بدءًا من يوم الجمعة المقبل.
وأوضحت الإمارة – عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنه سيمنع دخول المقيمين الراغبين في زيارة مكة المكرمة بواسطة قطار الحرمين خلال فترة الحج، مضيفة أن المنع سيبدأ من يوم 25 شوال الجاري وحتى 10من ذي الحجة المقبل.
ونشرت إمارة مكة إنفوجرافا أوضحت من خلاله أن الفئات المستثناة من قرار المنع تشمل: من يحمل تصريح حج، ومن صدرت إقامته من العاصمة المقدسة، والقائمين بأعمال المشاعر خلال موسم الحج بشرط الحصول على تصريح عمل وتنقل من جهة الاختصاص.
كانت هذه تفاصيل خبر منع دخول المقيمين للعاصمة المقدسة بقطار الحرمين واستثناء 3 فئات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.