سعود الطبية: تناول الأطعمة صيفًا دون إجراءات وقائية خطر على الصحة

حذَّرت مدينة الملك سعود الطبية؛ ممثلة بإدارة التثقيف الصحي من خطورة تناول الأطعمة دون الأخذ بالإجراءات الوقائية المطلوبة؛ خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأوضحت المدينة، أنه مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزداد عدد حالات الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي نتيجة الطعام الملوث، والتي تؤدي إلى مجموعة من الأعراض كالإسهال والغثيان أو القيء وألم في البطن، والتي تظهر على المصاب في مدة تتراوح ما بين يوم إلى أربعة أيام من تناول الطعام الملوث؛ بسبب تعرض الطعام لدرجات حرارة الغرفة وتركه مكشوفًا لأوقات طويلة، كما يحدث في الرحلات، والذي يؤدي إلى تلوث الطعام بالبكتيريا.

وأضافت المدينة: رغم وجود البكتيريا في الهواء والمياه والأطعمة التي نتناولها، إلا أنها حينما تجد ظروفًا مناسبة لها كالرطوبة والحرارة فإنها تنمو بشكل سريع لدرجة الخطر التي تجعل الشخص عرضة للإصابة بالأمراض .

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وأكدت المدينة أهمية اتخاذ بعض الاجراءات الوقائية؛ كغسل اليدين قبل إعداد الطعام وبعد الذهاب إلى دورات المياه، إلى جانب الحرص على نظافة الأسطح المخصصة للطهو وأدوات إعداد وتخزين الطعام، وكذلك حماية المطبخ أو مكان إعداد الطعام من الحشرات.

وشددت المدينة على ضرورة فصل أنواع الطعام المختلفة عن بعضها كاللحم والسمك والأطعمة الأخرى، وأهمية استخدام أدوات مخصصة لكل نوع على حدة، مثل السكاكين وألواح التقطيع، وأن تكون درجة الحرارة أعلى من 60 درجة مئوية، أثناء الطهو.

كانت وزارة الصحة، نصحت بضرورة التأكد من سلامة الطعام والشراب أثناء السفر؛ لتجنب النزلات المعوية، مع استخدام واقي الشمس، وغسل اليدين بانتظام واستخدام معقم اليد، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الوقاية من الحشرات والبعوض، واستخدام طارد الحشرات عند اللزوم.