«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة شهر يوليو

اعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ20 (شهر يوليو 2019م).

وأشار البرنامج –عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- إلى صدور نتائج الأهلية للدورة العشرين (شهر يوليو 2019)، داعيا المستفيدين إلى التحقق من الأهلية عبر الدخول على البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: http://ca.gov.sa

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أعلن في 20 يونيو الجاري، تفاصيل الدفعة الـ19 (يونيو 2019)، موضحًا أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون مستفيد، مُشكلين 60% من إجمالي المستفيدين، بينما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد، ليشكلوا ما نسبته 40%، فيما بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة في الدفعة الحالية 2.5 مليار ريال؛ ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج وحتى هذه الدفعة، 45 مليار ريال.

وأضاف المتحدث الرسمي للبرنامج، أن الإناث المستفيدات كربات أسر شكلن 7%، فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وأن المستقلات الإناث شكلن 53%، فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، وبأن 83% من إجمالي المستقلين والبالغ عددهم 1.4 مليون قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، بينما تحصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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وأوضح القحطاني أن معدل التغير في أعداد المستفيدين للدفعة الثامنة عشرة قد بلغ 0.3 %، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.73 مليون مستفيد مقارنةً بالدفعة الماضية والتي بلغ عدد مستفيديها 3.72 مليون.

وتابع القحطاني قائلًا إن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، وأن تأثر استحقاق المستفيد يعود إلى أن إجمالي الدخل لدى المصدر يختلف عن إجمالي الدخل المفصح عنه في البوابة.

وشدد المتحدث الرسمي للبرنامج، على أهمية استيفاء شروط الأهلية في البرنامج؛ حيث يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم وجود المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو الإصلاحيات.