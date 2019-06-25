مؤسسة التقاعد: وضع معاش يونيو وبدل الغلاء في إيداع بنكي واحد

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الثلاثاء، أنها أودعت معاشات شهر يونيو وبدل غلاء المعيشة في إيداع بنكي واحد، داعية المستفيدين إلى التأكد من إيداع المعاش في حساباتهم البنكية.

ونشرت المؤسسة –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إنفوجرافًا، بينت من خلاله أنه للتأكد من إيداع المعاش تتبع الخطوات التالية:

أولًا: التأكد من الحساب لدى البنك، ثانيًا: الاتصال على الرقم المجاني (8001248889)، ثالثًا: الاستفسار عبر البريد الإلكتروني [email protected]، رابعًا: التواصل مع خدمة رعاية العملاء عبر الموقع الإلكتروني: www.pansion.gov.sa

وكانت مؤسسة التقاعد أوضحت منذ عدة أيام، حالات صرف المعاش للمستفيدين في حال وفاة صاحب المعاش، سواء إن كان المعاش مدنيًا أو عسكريًا.

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وأوضخت في إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه إذا توفي صاحب المعاش (المدني)؛ فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له إذا كانوا ثلاثة فأكثر؛ على أن يوزع المعاش على المستحقين بالتساوي، مشيرة إلى أنه في حالة كان المستفيدون اثنين فقط، فيقرر لهم ثلاثة أرباع المعاش، وإن كان المستحق فردًا واحدًا فيقرر له نصف المعاش.

وأضافت أن المستفيدين عن صاحب المعاش وهم: (الزوج أو الزوجة- الأب أو الأم- الابن أو البنت- الأخ أو الأخت- الجد أو الجدة- ابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش).

أما بالنسبة للمعاش العسكري، إذا توفي صاحب المعاش، يقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق، على أن يوزع بالتساوي، أما المستفيدون عن صاحب المعاش العسكري فهم: (الزوجة أو الأم - الأب أو الابن - البنت أو الأخ - الأخت أو الجد – الجدة - ابن وبنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش).

وأشارت مؤسسة التعاقد إلى أنه فيما عد الزوجة والابن والبنت فيشترط لاستحقاق الشخص أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.