السعودية اليوم / الجيش اليمني يحبط هجوماً للميليشيا في جبهة العقبة بالجوف



الجوف 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم هجوماً لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة العقبة بمحافظة الجوف شمالي شرق اليمن .

وأوضح مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة - قائد اللواء 101 العميد محمد بن راسيه في تصريح لموقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن عناصر من ميليشيا الحوثي حاولت مهاجمة مواقع الجيش في جبهة العقبة، مؤكداً أن قوات الجيش اليمني صدت هجوم الميليشيا وأجبرتها على الفرار بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها .

من جهته، أكد قائد اللواء 110 العميد عبدالعزيز حنكل في تصريح للموقع أن الجيش الوطني اليمني ثابت في مواقعه، ومستعد لصدّ كل المحاولات اليائسة للميليشيا الارهابية لاستعادة أي مواقع خسرتها في وقت سابق .

وفي ذات السياق قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة .

// انتهى //

19:49ت م

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