

الضالع 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

لقي 15 من عناصر ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران مصرعهم اليوم أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني في جبهة حجر غربي محافظة الضالع جنوبي اليمن.

وأفاد موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني أن مجموعة من الميليشيا حاولت التقدم باتجاه مواقع الجيش اليمني في "حبيل الميدان"، وتبة "اللغامات" بمنطقة الريبي في جبهة حجر، مشيراً إلى أن قوات الجيش أحبطت محاولة الميليشيا الارهابية، وأجبرتها على التراجع باتجاه منطقة الفاخر، بعد تكبدها 15 قتيلا، وجرح آخرين.

وفي ذات السياق، قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني تعزيزات الميليشيا القادمة من منطقتي "عويش"، و"الطيرمانة"، كانت في طريقها إلى مواقع المواجهات.

// انتهى //

19:40ت م

0219





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصرع 15 حوثياً في محاولة تسلل فاشلة جنوبي اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.