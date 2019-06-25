

جنيف 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

شارك مندوب اليمن الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف الدكتور علي مجور في الافتتاح الرسمي لاجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي يستمر حتى 26 يونيو الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن الاجتماع يهدف إلى تقديم إحاطة شاملة عن قطاع الشؤون الإنسانية، ومناقشة الأنشطة والقضايا المتعلقة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية، وذلك من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول المانحة والمنظمات الإنسانية، وكذلك وضع حلول للتغلب على القضايا الإنسانية والحد من التدهور.

وتخلل الاجتماع عقد عدد من الندوات الجانبية التي ركزت على مناقشة الحاجة والفرص للعاملين في المجال الإنساني، وأهمية أن يشمل عملهم دورًا مهمًا في توسيع طموحهم ونتائجهم، والتعاون مع التنمية، والحد من مخاطر الكوارث، وحقوق الإنسان، بهدف تقليل الحاجة والمخاطر والضعف في المدى القصير والطويل.

كما تم تقديم إحاطة عن التحديات المناخية لمستقبل العمل الإنساني، مما يتسبب في زيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل مفاجئ.

// انتهى //

19:24ت م

0210





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليمن يشارك في اجتماع المجلس الاقتصادي التابع للأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.