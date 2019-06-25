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فيديو.. مديرو جوازات دول الخليج يواصلون بحث تعزيز التعاون المشترك
متابعات الخليج 365 -الرياض
تتواصل أعمال الاجتماع الـ33 للمديرين العامّين للجوازات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لليوم الثاني بمقر الأمانة العامة في الرياض وبمشاركة الجوازات السعودية.
وترأس مدير عام الجوازات، اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وفد المملكة المشارك في لاجتماع الذي بدأ أمس برئاسة مساعد مدير عام الجوازات والإقامة بسلطنة عمان ورئيس وفدها العقيد علي بن حمد السليماني.
وعبّر مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى في كلمة له خلال الافتتاح عن تطلع المملكة إلى أن يترجم هذا الاجتماع إلى ما تصبو إليه دول المجلس، والتي تربطها علاقات خاصة ومصير مشترك يدفعها نحو توثيق أطر التنسيق والتكامل لتحقيق الأهداف والمبادئ التي يقوم عليها مجلس التعاون بتحقيق المصلحة العليا لدول المجلس.
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