السعودية | الكرملين: بوتين سيلتقي ولي العهد السعودي خلال قمة الـ20

شكرا لقرائتكم الكرملين: بوتين سيلتقي ولي العهد السعودي خلال قمة الـ20 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أبلغ المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الصحفيين اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المتوقع أن يلتقي بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين بأوساكا في اليابان.
ويأتي الاجتماع قبل أيام من لقاء أعضاء منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة في مطلع يوليو/تموز.
وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه من السابق لأوانه التحدث عن اتفاق بين أعضاء أوبك والمستقلين بشأن تمديد خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من العام.
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