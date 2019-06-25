السعودية اليوم / سمو نائب أمير حائل يستقبل محافظ الحائط وأعضاء المجلس البلدي بالمحافظة



حائل 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل في مكتبه بالإمارة اليوم, محافظ الحائط عوده بن سليمان العوده, وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة الحائط.

وفي مستهل الاستقبال رحب سموه بالجميع, منوهاً بما تضمه محافظة الحائط من مواقع أثرية وتراثية متعددة وأهمية استثمارها بما يعود على المحافظة وأهلها بالفائدة, مشدداً على تطوير العمل وآليات تنفيذ المشاريع ومتابعتها بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 واستفادة محافظات المنطقة من منظومة المشاريع التي تدعمها القيادة الحكيمة ويتابعها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل.

وتطرق سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن, لتسجيل الرسومات الصخرية في جبة والشويمس في لائحة التراثي العالمي في اليونسكو, متطلعاً لمزيد من تسجيل مثل هذه المواقع والعناية بها بما يجعلها مركز جذب للزائرين من داخل الوطن وخارجه.

وفي ختام الاستقبال تسلّم سمو نائب أمير منطقة حائل درعاً تذكارياً بهذه المناسبة قدمه محافظ الحائط.

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17:33ت م

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