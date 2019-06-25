

جدة 22 شوال 1440هـ الموافق 25 يونيو 2019م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وقال سمو ولي العهد // تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس ديمتريس كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص السابق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء //.

// للصحف فقط // // انتهى //

17:22ت م

0185



جدة 22 شوال 1440هـ الموافق 25 يونيو 2019م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص في وفاة فخامة الرئيس ديمتريس كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص السابق.وقال سمو ولي العهد // تلقيت نبأ وفاة فخامة الرئيس ديمتريس كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص السابق، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء //.// للصحف فقط // // انتهى //17:22ت م0185

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو ولي العهد يعزي رئيس جمهورية قبرص في وفاة الرئيس السابق // للصحف فقط // لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.