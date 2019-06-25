السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية قبرص في وفاة الرئيس السابق // للصحف فقط //



جدة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص في وفاة فخامة الرئيس ديمتريس كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص السابق.

وقال الملك المفدى // تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس ديمتريس كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص السابق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية

// للصحف فقط // // انتهى //

17:21ت م

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جدة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس نيكوس اناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص في وفاة فخامة الرئيس ديمتريس كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص السابق.وقال الملك المفدى // تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس ديمتريس كريستوفياس رئيس جمهورية قبرص السابق، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه //.// للصحف فقط // // انتهى //17:21ت م0184

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