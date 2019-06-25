القبض على المهاجر حيًا يؤكد احترافية القوات السعودية وبراعة العمل الاستخباراتي

2019-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

باحترافية عالية واقتدار وكفاءة نجحت القوات الخاصة السعودية في إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ أبو أسامة المهاجر والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له داخل العمق اليمني.

كما يثبت القبض على قادة الإرهابيين أحياء وأيضاً بدون أي إصابات في القوات الخاصة الاحترافية الكبرى التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة السعودية وقدرتهم على جمع المعلومات عن الهدف ومداهمته في المكان والزمان المناسبين وفقًا لمقتضيات الحال.

الحوثي يخدم أهداف داعش

وفي الوقت الذي يخدم فيه الانقلابيون أهداف ومخططات التنظيمات الإرهابية في اليمن مثل داعش والقاعدة تقوم استراتيجية المملكة لمكافحة الإرهاب على قناعة بأن داعش والقاعدة تنظيمات إرهابية لا ينبغي ترك المجال لهم للبقاء لا في اليمن ولا في أي مكان آخر في العالم.

وتُشير هذه العملية النوعية إلى أنه لا يوجد من هو أحرص من المملكة على أمن واستقرار اليمن وطرد الجماعات الإرهابية من أراضيه.

يُذكر أن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي صرح في وقت سابق اليوم أن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ (أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، وذلك في تمام الساعة التاسعة وعشرين دقيقة صباحاً (9:20) من يوم الأحد (29 رمضان 1440 هـ) الموافق ( 3 يونيو 2019م).

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وأوضح العقيد المالكي أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي وكذلك وجود (3) نساء و (3) أطفال.

الإجراءات الوقائية

وأضاف العقيد المالكي أن التحالف اتخذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لحماية المدنيين لتنفيذ العملية، من خلال تحديد ومعرفة النمط الحياتي حول مكان وجود المطلوبين لغرض تقليل الأضرار الجانبية لعملية الهجوم والقبض على العناصر الإرهابية وكذلك سلامة النساء والأطفال الموجودين بالمنزل، وقد استمرت العملية مدة (10) دقائق منذ بداية الهجوم وإلقاء القبض على المطلوبين وحصر المضبوطات الخاصة بالإرهابيين والتنظيم، نتج عن العملية إلقاء القبض على أمير التنظيم، وكذلك أعضاء من التنظيم ولم يصب أي من النساء والأطفال داخل المنزل، ولم يكن هناك أي أضرار جانبية بالمدنيين. كما أسفرت العملية عن مصادرة عدد من (الأسلحة والذخيرة، أجهزة لاب توب وكمبيوتر، مبالغ مالية بمختلف العملات، أجهزة إلكترونية، أجهزة GPS، أجهزة اتصال) وغيرها من المقبوضات.

تعاون استخباراتي

وبيّن العقيد المالكي أن هذه العملية تأتي امتداداً للتعاون الوثيق بين المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية، كما أنها تُعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي وبالأخص في اليمن، وتأتي استكمالاً لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله مؤكداً استمرار جهود المملكة ضمن التحالف الدولي ضد داعش وبالتعاون مع حلفائها لمحاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء على آفة الإرهاب.