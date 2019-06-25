شكرا لقرائتكم منع دخول المقيمين مكة بواسطة قطار الحرمين خلال فترة الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-25 منع دخول المقيمين مكة بواسطة قطار الحرمين خلال فترة الحج متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة منع دخول الراغبين في زيارة مكة المكرمة بواسطة قطار الحرمين خلال موسم الحج. وقالت الإمارة إن المنع يبدأ من 25 شوال وحتى 10 ذي الحجة. Advertisements واستثنت الإمارة الفئات التالية :









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