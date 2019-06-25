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الشؤون الإسلامية تدعو المتقدمين لوظائفها لاستكمال الطلبات على بوابة الوزارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المتقدمين للوظائف التي تمّ الإعلان عنها مؤخراً باستكمال كافة الإجراءات وفق ما تم إرساله لهم على البريد الإلكتروني قبل انتهاء فترة التقديم يوم الخميس الموافق الرابع والعشرين من شهر شوال الجاري ١٤٤٠هـ.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها الوزارة عبر حسابها الرسمي في منصة “تويتر” دعت من خلالها إلى إنهاء كافة الإجراءات واستكمال المتطلبات لشغل تلك الوظائف حسب الشروط، كما دعت الراغبين بالتقديم على الوظائف المعلنة من خلال منصة التوظيف عبر الرابط التالي: (هنا)
وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد أعلنت قبل أسبوعين عن إطلاق مجموعة كبيرة من الوظائف للرجال والنساء في مجال ” الدعوة ومراقبة المساجد والأمن والسلامة ” كما شمل الإعلان وظائف للرجال” إمام ومؤذن ” متفرغين في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
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