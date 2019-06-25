جسور إلى سيول.. حملة ثقافية موسعة بالتزامن مع زيارة ولي العهد لكوريا الجنوبية

2019-06-25

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

تُدشن المملكة حملتها الثقافية العالمية، بعنوان “جسور” في كوريا، بالتزامن مع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للبلاد، والتي تبدأ غدًا الأربعاء، وتمتدّ الحملة حتى 3 يوليو.

جسور إلى سيول

وقالت تقارير إعلامية كورية، إن هذه هي المرة الأولى التي تنطلق فيها الحملة في آسيا بعد أن بدأها مركز الملك عبدالعزيز للثقافة العالمية، المعروفة باسم “إثراء”، والذي تمّ افتتاحه في ديسمبر 2017 في الظهران، بغرض تعزيز تراث المملكة في العالم، بما في ذلك الفن والثقافة والعلوم والابتكار والإبداع.

وتُدير المركز شركة أرامكو، والتي بدأت الحملة الكورية بعنوان “جسور إلى سيول” منذ أمس الاثنين في مركز المؤتمرات بفندق جراند هيلتون سيول، كما جعلت الدخول مجاني لكافة الراغبين في الزيارة.

Advertisements

وينقسم البرنامج إلى ثلاثة أفرع رئيسية، هي العروض والأفلام والمعارض، حيث يمكن للزوار مشاهدة عروض الرقص والموسيقى التقليدية، ومشاهدة الصور والتعرف على التقاليد التاريخية الشعبية في المملكة وتذوق القهوة العربية والعناب.

وتضمّ جلسات عرض ثلاثة أفلام من أحدث إنتاجات السينما السعودية، للتعريف بقدرات المملكة الفنية والإبداعات التي ينتجها فنانوها على مستوى العالم.

زيارة ولي العهد

وتتزامن هذه النسخة من الحملة في سيول مع الزيارة الرسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الفترة من 26 إلى 27 يونيو.

وأشادت التقارير الكورية بخطة رؤية 2030 للإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي، بما في ذلك القطاعات المرتبطة بالثقافة والإبداع.