الان تتابع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، اجتماعًا مساء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
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