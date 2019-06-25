الارشيف / اخبار السعوديه

إعلان نتائج المرشحين والمرشحات للقبول بجامعات الرياض في هذا الموعد

0 نشر
محمد المسلمي 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع إعلان نتائج المرشحين والمرشحات للقبول بجامعات الرياض في هذا الموعد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

حددت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض, “بعد غدٍ الخميس”، موعدًا لإعلان نتائج القبول الإلكتروني لأسماء الطلاب والطالبات المرشحين للقبول في الكليات الصحية التي تتطلب مقابلة شخصية، ومواعيد مقابلاتهم، وأسماء الطالبات المرشحات لكلية التصاميم والفنون بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وموعد إجراء الاختبار الخاص بالكلية.

Advertisements

وستكون مواعيد المقابلات والاختبار من يوم الأحد 27/ 10/ 1440هـ، إلى يوم الثلاثاء 29/10/1440هـ.

ودعت اللجنة الطلاب والطالبات المرشحين إلى الدخول على حساباتهم في بوابة القبول الإلكتروني لمعرفة موعد المقابلة للتخصصات الصحية، والاختبار لكلية التصاميم والفنون ومكانهما لكل طالب أو طالبة.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم استبعاد الطلاب والطالبات الذين يتغيبون عن موعد المقابلة الشخصية أو الاختبار من بوابة القبول الموحد نهائياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعلان نتائج المرشحين والمرشحات للقبول بجامعات الرياض في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا