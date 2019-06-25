شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يُطوِّق تسرب غاز في «أندلس جدة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة حادث تسرب من ناقلة غاز في حي الأندلس اليوم (الثلاثاء).

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات (911) تلقت بلاغاً في تمام الساعة (14:01) يُفيد بتسرب غاز من ناقلة.

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وأكد القرني أنه على الفور جرى تحريك الفرق اللازمة وفرق التدخل في المواد الخطرة، ‏وبالوصول للموقع اتضح أن الحالة عبارة عن تسرب من ناقلة غاز سعة ١٨ طن كانت تُفرغ بخزانات أحد المطاعم.

وأشار إلى أنه جرى التعامل مع الحالة بعمليات التبريد اللازمة وإنهاء التسرب، وتم إخلاء المواقف المجاورة احترازياً وطلب شركة الغاز لسحب الناقلة من الموقع بعد التأكد تماماً من عدم وجود تسرب من خلال قراءات فرق التدخل.

وأهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع، الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة في جميع النشاطات وخصوصاً عند التعامل مع الغاز، نظراً لخطورته في ظل ما تشهده المنطقة من ارتفاع في درجات الحرارة.