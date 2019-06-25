شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: لقاء بين بوتين وولي العهد على هامش G20 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد الكرملين اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع هذا الأسبوع مع ولي العهد الأمير أكد الكرملين اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع هذا الأسبوع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، على هامش قمة مجموعة العشرين، في أوساكا اليابانية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان من المقرر أن يعقد بوتين وابن سلمان محادثات على هامش القمة: «نعم، يجري التحضير لها»، مؤكدا أن الاستعدادات لهذه المحادثات مستمرة على قدم وساق.



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