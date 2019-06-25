شكرا لقرائتكم خبر عن 3.000 طن تمور لليمن.. وسلال غذائية لـ«سقطرى» و«الضالع» و«الخوخة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الرياض)

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (الثلاثاء)، اتفاقية لتوزيع 3.000 طن من التمور في الجمهورية اليمنية خلال العام الحالي 2019م. وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض.

ويستهدف المشروع الأسر الأشد فقرًا في محافظات أبين والبيضاء والضالع والحديدة والجوف وعمران ومأرب وصنعاء وشبوة وتعز، بقيمة إجمالية تبلغ 47 مليونًا و583 ألف ريال سعودي، يستفيد منه مليونين و250 ألف فرد.

Advertisements

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارًا للجهود الإغاثية المقدمة من قبل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في مساعدة الشعب اليمني الشقيق وسد احتياجاته الغذائية للتخفيف من معاناته الإنسانية الراهنة.

هذا ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الإثنين)، 150 كرتونا من السلال الغذائية في مناطق قيسو و قبهو ومشرب بمديرية قلنسية في محافظة سقطرى، يستفيد منها 150 أسرة. كما تم توزيع 50 خيمة و150 بطانية و100 بساط في المجمع التربوي بكريزه، ومجمع ثانوية هائل سعيد بالجليلة، ومحطة غاز صالح بجلاس، التابعة لمديرية قعطبة في محافظة الضالع، استفاد منها 300 شخص.

وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، تم توزيع 540 كرتونًا من التمور للأسر المتضررة بالإضافة إلى توزيع 100 كرتون في حارة القاهرة، و130 كرتونًا في الحسي، و50 كرتونًا في البيضاء، و180 كرتونًا في المحوى، و40 كرتونًا في بيت الحلبي، و40 كرتونًا في بيت القطي. كما تم توزيع 1,200 كرتون من التمور في مديرية الغيل بمحافظة عمران، يستفيد منها 7,200 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لدعم الشعب اليمني الشقيق.