شاهد: صورة السيلفي التي التقطها ولي العهد مع طفل جدة

نُشرت، الصورة التي جمعت صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مع الطفل الذي أبدى رغبته في إلتقاط ” سيلفي ” معه في أحد مطاعم جدة.

وكان قد انتشر مقطع فيديو أثناء التقاط سمو ولي العهد الصورة مع الطفل، كأب يريد إسعاد ابنه.