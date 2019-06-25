رقص في ديسكو جدة وتجسس على الواتسآب.. هذه الحقيقة

كشفت هيئة مكافحة الإشاعات، أمس الإثنين، حقائق عدة إشاعات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص ديسكو جدة وتطبيق المراسلة ”واتسآب”.

وأكدت الهيئة، أن مقطع الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان ” فيديو رقص في ديسكو جدة ” غير صحيح ولم يتم تصويره داخل المملكة.

وأوضحت أن هذا الفيديو التي نشرته بعض الحسابات الوهمية، تم تصويره خارج المملكة في حفل داخل مطعم L’Opéra الشهير في فرنسا.

كما أشارت الهيئة إلى الأنباء المتداولة حول التجسس على رسائل تطبيق ” واتسآب ” ، مؤكدة أنه لا صحة لما يتداول عن ” علامات الصح الزرقاء والحمراء ” الخاصة بالتجسس بعد قراءة الرسالة في التطبيق.

وأضاف أن الخبر الحقيقي يعود إلى ثغرة قديمة تمت معالجتها بتحديث عاجل في التطبيق، إذ انتشرت شائعة تقول إن وجود 3 علامات زرقاء تعني أن الرسالة تمت ملاحظتها أو مراقبتها من قبل جهة حكومية، وأن ظهور علامتين زرقاء وواحدة مراء تعني أن جهة حكومية قد تتخذ إجراء عند الضرورة.