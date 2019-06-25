«الشورى» يثمِّن جهود «الداخلية» لحفظ أمن المملكة ويُقدِّم مقترحات للتطوير

ناقش مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، في جلسته العادية الـ49؛ برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1439- 1440 هـ.

وأفاد بيانٌ مقتضبٌ صادرٌ عن «الشورى»، بأنّ عددًا من أعضاء المجلس نوَّهوا بالجهود، التي تقوم بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن، وتقديم خدمات مثلى متنوعة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة .

كما طرح عددٌ من الأعضاء عددًا من المقترحات والآراء، التي تهدف إلى دعم أعمال الوزارة ويعزِّز من أدائها.

في شأنٍ آخر، ناقش المجلس مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الفرنسية، حول التنمية الثقافية والتراثية، والطبيعية والسياحية، والبشرية والاقتصادية لمحافظة العلا.

كما وافق «الشورى» على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة، ووزارة السياحة والبيئة في جمهورية ألبانيا.