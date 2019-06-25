بالصور.. أمير الحدود الشمالية يستقبل أبًّا عفا عن قتلة ابنه

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، المواطن هاني بن حسين العنزي، الذي أعلن عفوه عن قتلة ابنه، استجابة لشفاعة أمير المنطقة وحثّه على العفو عن الجناة الثلاثة؛ طلبًا للأجر والمثوبة من الله سبحانه وتعالى.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير فيصل قوله: «هذا القبول هو توفيق من المولى سبحانه، وما عند الله خير وأكبر من كل مكاسب الدنيا، وهذا ليس بمستغرب على هذه البلاد ولا على قيادتها وأبنائها التسابق إلى فعل الخير»، سائلًا الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

ودعا أمير المنطقة، إلى نشر ثقافة التسامح والعفو وحل النزاعات والتصالح في الخصومات؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والتي تحرص دائمًا على الإصلاح بين أبناء المجتمع.

وقدَّم الأمير فيصل شكره وتقديره لوالد القتيل، على تجاوبه وتفاعله في عتق رقاب الجناة، وذلك بحضور رئيس لجنة إصلاح ذات البين في المنطقة الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل.