السعودية تشارك في ورشة عمل «السلام من أجل الازدهار» بالبحرين

تشارك المملكة العربية السعودية في ورشة عمل «السلام من أجل الازدهار»، التي تنظمها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية- اليوم الثلاثاء-، وغدًا الأربعاء- بوفد برئاسة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وعضوية وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.
وتأتي مشاركة المملكة في هذه الورشة؛ استمرارًا لمواقفها الثابتة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية، ومساندتها الشعب الفلسطيني الشقيق؛ لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والنمو والعيش الكريم.
وجدَّدت المملكة تأكيدها على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحلها، وفق مبادرة السلام العربية؛ بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وتدعو لتتشارك الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل.
وشدَّدت على دعمها جميع الجهود الدولية، التي تهدف إلى ازدهار المنطقة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.
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