تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مُهرِّب مخدرات بالجوف

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أنّها نفَّذت حكم القتل تعزيرًا بمهرب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة (مخدرات) بمنطقة الجوف.

وذكر بيانٌ صادرٌ عن الوزارة، أوردته وكالة الأنباء السعودية، أنّه كان قد تمّ القبض على المدعو صالح محمود بركات «سوري الجنسية»؛ لقيامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له.

وبإحالته إلى المحكمة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعًا والحكم بقتله تعزيرًا، وأيَّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرَّر شرعًا وأيد من مرجعه، حسب البيان.

وشدَّدت «الداخلية» على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين محاربة المخدرات بأنواعها؛ لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع، وإيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذِّرةً كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.