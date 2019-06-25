تطبيق «صحة».. كشف طبي إلكتروني يجوب جميع مناطق السعودية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، التوسُّع في استخدام تطبيق «صحة»، الذي يُقدم الاستشارات الطبية المرئية، والذي يتيح لجميع المواطنين ومن أي مكان، الحصول على استشارة طبية وجهًا لوجه مع أطبائهم؛ حيث يغطي حاليًّا جميع مناطق المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة، قولها: إنّها تعمل على زيادة أعداد المستفيدين من هذا التطبيق، وتمكينهم بشكل أكبر للحصول على الاستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية؛ سعيًّا منها إلى استثمار التقنيات الحديثة في تعزيز التواصل مع المستفيدين من خدماتها، والحصول على الاستشارات الطبية من المختصين.

وتتلخص فكرة التطبيق بعد تحميله بشكل مجاني عبر متجر آبل ومتجر جوجل، في التواصل المرئي والسمعي مع المختصين من الساعة الثامنة صباحًا وحتى منتصف الليل طوال أيام الأسبوع؛ حيث يمكن الدخول على التطبيق والتواصل مباشرة مع المختص، وتُعرض عليه حالة المتصل التي بإمكانه مشاهدتها عبر هذا التطبيق؛ للرد على استفسارات المتصل وتقديم الاستشارة الطبية بخصوص الحالة والإجراء الطبي الواجب اتخاذه حيالها .

ومؤخرًا، فعَّلت وزارة الصحة العديد من البرامج الخدمية النوعية؛ بهدف تطوير آليات العمل والارتقاء بمستويات الأداء، وبما يسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم؛ حيث يندرج هذا التطبيق تحت مبادرة الصحة الإلكترونية، التي تهدف استراتيجيًّا إلى تحسين كفاءة وفاعلية قطاع الرعاية الصحية، من خلال استخدام معطيات البيئة الرقمية الجديدة لتقديم الخدمات الصحية.