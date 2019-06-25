السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب تواصل فتح الطرق المتضررة بعد هطول الأمطار



‏ظهران الجنوب 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

واصلت بلدية محافظة ظهران الجنوب اليوم, جهودها المكثفة لفتح الطرق وإزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء أمس على مركز الغايل غرب المحافظة.

وسخرت البلدية إمكاناتها لتهيئة الطرق في أسرع وقت لخدمة المواطنين، حيث شكلت فريق عمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومباشرة الانقطاعات التي حدثت في بعض الطرق وتضرر بعضها من تساقط الأحجار والأتربة.

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16:42ت م

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