السعودية اليوم / سفير المملكة لدى الأردن يستقبل السفير البلغاري الجديد



عمّان 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي ، في مكتبه اليوم، السفير البلغاري ديمتري مايولف، المعين حديثاً لدى الأردن.

وجرى خلال اللقاء ، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ، وتأكيد الحرص المشترك على استمرارها وتطويرها.

ورحب سموه بتولي سعادته منصبه الجديد متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته الدبلوماسية.

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16:09ت م

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