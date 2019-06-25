السعودية اليوم / اجتماع عربي لمراجعة مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب



القاهرة 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

بدأ اليوم بالجامعة العربية الاجتماع الرابع للجنة الفنية المشكلة من خبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية لمراجعة مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ويستمر ليومين.

وأوضح مدير إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض ياسر عبد المنعم، أن الاجتماع يناقش مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ضوء ملاحظات الدول العربية، وتعرض نتائج الاجتماع على مجلس وزراء العدل العرب في دورته القادمة.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الصادر في 28 إبريل الماضي، والمتضمن تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بمواصلة إجراءات عقد اجتماع اللجنة الفنية لخبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية لمراجعة مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية.

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15:59ت م

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