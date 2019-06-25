2019-06-25

بذكريات الهاي فايف.. لقاء مرتقب بين الأمير محمد بن سلمان وبوتين في قمة العشرين

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

يعقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العديد من اللقاءات على هامش قمة مجموعة العشرين التي تنطلق بعد أيام قليلة في المدينة اليابانية أوساكا، فبعد الكشف عن لقاء يجمع ولي العهد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش القمة، أعلن الكرملين عن لقاء آخر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحسب وكالة تاس الروسية، أكّد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الاستعدادات النشطة للاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أوساكا جارية.

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وردًا على سؤال حول ما إذا كان هذا الاجتماع سيُعقد على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، قال بيسكوف: “نعم، الاتصالات مقررة”، مضيفًا أنه يتم الإعداد لهذا اللقاء بشكل “نشط”.

سلام الهاي فايف

ويُعيد الترتيب للقاء يجمع بين ولي العهد والرئيس الروسي، تحية الهاي فايف الشهيرة بين الزعيمين، والتي كانت ضمن القمة الرئيسية للنسخة الماضية لمجموعة العشرين والتي أقيمت في بوينس آيرس بالأرجنتين.

وخلال هذه القمة، قدّم الزعيمان تحية “الهاي فايف” الشهيرة بشكل عفوي، وذلك قبل بدء فعاليات القمة، وهو المشهد الذي تصدر صحف ووسائل الإعلام الأجنبية في ذلك الوقت، والتي ربطت بين العلاقات الروسية والتحية العفوية التي لاقت شهرة واسعة.