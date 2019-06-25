أمريكا : سنواصل الضغط على إيران ونبحث عقوبات إضافية

2019-06-25

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال روبرت وود السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط لأقصى حدّ على إيران حتى تغير سلوكها، مضيفًا أن بلاده ستبحث عن سبل لفرض مزيد من العقوبات.

وأضاف وود أثناء مغادرته مؤتمر لنزع السلاح تستضيفه جنيف : ”سنرى إن كان هناك ما يمكننا فعله بشأن العقوبات“. وتبادل وود الاتهامات الحادة مع دبلوماسي إيراني أثناء المؤتمر بحسب رويترز.

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وفي وقت سابق اليوم أكّد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن إيران تشكل تهديدًا لكل المنطقة جرّاء سلوكها وصواريخها الباليستية، مشيرًا إلى أن كل الخيارات لا تزال مطروحةً على الطاولة بخصوص إيران.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي خلال ورشة المنامة التي انطلقت اليوم في العاصمة البحرينية : يجب أن يكون لدينا استراتيجية لمنع عودة إيران وميليشياتها إلى سوريا وتابع : لو كانت إيران جادّة بالحل لما انتهكت الاتفاق النووي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع أمس حزمة من العقوبات الجديدة التي فرضتها بلاده على إيران تستهدف المرشد الإيراني علي خامنئي.

وقال ترامب إن واشنطن لا تسعى للصراع مع إيران، ولكنها لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.