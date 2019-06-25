شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من «الإسكان» يزور مشروع مدينة الورود بـ«الطائف» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الطائف)

قام وفد من وزارة الإسكان والشركة الوطنية للإسكان أمس (اٌثنين)، بزيارة لمشروع مدينة الورود بالطائف، اطلع خلالها على سير العمل بالمشروع ونسبة الإنجاز التي بلغت حدود 20% وفق البرنامج الزمني المعتمد. وضم الوفد وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية الدكتور حسن الحازمي، والرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي، ومستشار التطوير العقاري في وزارة الإسكان ممدوح الشرهان.

ومشروع مدينة الورود عبارة عن مدينة سكنية عصرية مستدامة، يتم فيها استخدام أحدث التقنيات في البناء، ويضم المشروع (4775) فيلا، منها (3000) فيلا بالشراكة مع برنامج الإسكان، إضافة إلى 19 مدرسة و32 مسجد و13 جامع و6 مركز صحي و875 مرفق تجاري و39 حديقة وملاعب للأطفال. وحصل مطور مشروع مدينة الورود على جائز افضل مطور عقاري من وزير الاسكان وحصل المشروع على شهادة تميز من معرض سيتي سكيب العالمي.

يذكر أن نسبة المبيعات في المشروع بلغت 100%، ولا زال الإقبال على قوائم الانتظار كبير ومستمر نظرا لتميز المشروع وأسعاره المنافسة.