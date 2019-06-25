، سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8649.88 نقطة ،

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 50.91 نقطة ليقفل عند مستوى 8649.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 97 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 150 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: جدوى ريت السعودية، الرياض ريت، كهرباء السعودية، إعمار، ودار الأركان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مهارة، بتروكيم، سافكو، ولاء، والإعادة السعودية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.97% و3.64%.
فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، الراجحي، الإنماء، أميانتيت، والرياض هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الأهلي، دار الأركان، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 19.35 نقطة ليقفل عند مستوى 3673.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 ألف سهم تقاسمتها 202 صفقة.
سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8649.88 نقطةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-25
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 50.91 نقطة ليقفل عند مستوى 8649.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 97 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 150 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: جدوى ريت السعودية، الرياض ريت، كهرباء السعودية، إعمار، ودار الأركان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مهارة، بتروكيم، سافكو، ولاء، والإعادة السعودية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.97% و3.64%.
فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، الراجحي، الإنماء، أميانتيت، والرياض هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الأهلي، دار الأركان، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 19.35 نقطة ليقفل عند مستوى 3673.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 ألف سهم تقاسمتها 202 صفقة.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
04:02 PM
بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليار ريال
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، مرتفعاً 50.91 نقطة ليقفل عند مستوى 8649.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.5 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 155 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 97 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 150 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 32 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: جدوى ريت السعودية، الرياض ريت، كهرباء السعودية، إعمار، ودار الأركان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: مهارة، بتروكيم، سافكو، ولاء، والإعادة السعودية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.97% و3.64%.
فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، الراجحي، الإنماء، أميانتيت، والرياض هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الأهلي، دار الأركان، والاتصالات هي الأكثر نشاطاً في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 19.35 نقطة ليقفل عند مستوى 3673.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 114 ألف سهم تقاسمتها 202 صفقة.
، سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8649.88 نقطة ،
المصدر : الخليج 365
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