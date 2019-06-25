محمد بن مسعود - الدمام - تأتي في إطار المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة للشعب الشقيق وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 50 خيمة و150 بطانية و100 بساط في المجمع التربوي بكريزة، ومجمع ثانوية هائل سعيد بالجليلة، ومحطة غاز صالح بجلاس، التابعة لمديرية قعطبة في محافظة الضالع، استفاد منها 300 شخص.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق. إغاثي الملك سلمان يوزع المواد الإيوائية في مديرية قعطبة بالضالع وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-06-25 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 50 خيمة و150 بطانية و100 بساط في المجمع التربوي بكريزة، ومجمع ثانوية هائل سعيد بالجليلة، ومحطة غاز صالح بجلاس، التابعة لمديرية قعطبة في محافظة الضالع، استفاد منها 300 شخص.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق. Advertisements 25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440 03:00 PM تأتي في إطار المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة للشعب الشقيق تأتي في إطار المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة للشعب الشقيق وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 50 خيمة و150 بطانية و100 بساط في المجمع التربوي بكريزة، ومجمع ثانوية هائل سعيد بالجليلة، ومحطة غاز صالح بجلاس، التابعة لمديرية قعطبة في محافظة الضالع، استفاد منها 300 شخص.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإيوائية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق. ، إغاثي الملك سلمان يوزع المواد الإيوائية في مديرية قعطبة بالضالع ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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