محمد بن مسعود - الدمام - وجدت طفلة أخرى على قيد الحياة.. والأدلة الجنائية باشرت الواقعة يحقق مركز شرطة النزهة بمحافظة جدة في واقعة العثور على جثتي امرأة وطفلة عمرها أربع سنوات داخل منزل شعبي بحي الربوة، والعثور على طفلة أخرى على قيد الحياة. وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغاً يفيد بانبعاث رائحة من منزل شعبي تسكن فيه امرأة وطفلان. وبعد وصول الجهات الأمنية والدفاع المدني؛ تم فتح باب المنزل ثم العثور على جثة امرأة تبلغ 50 عاماً وبجوارها جثة طفلة، بينما قام الهلال الأحمر بالكشف على الطفلة الأخرى وتبين عدم وجود آثار عنف أو مقاومة. وباشرت الأدلة الجنائية بشرطة جدة الموقع لرفع البصمات ومعرفة هوية المتوفيتين ومعرفة مسببات للوفاة. شرطة جدة تحقّق في العثور على جثتي امرأة وطفلة داخل منزل هادي العصيمي الخليج 365 2019-06-25 يحقق مركز شرطة النزهة بمحافظة جدة في واقعة العثور على جثتي امرأة وطفلة عمرها أربع سنوات داخل منزل شعبي بحي الربوة، والعثور على طفلة أخرى على قيد الحياة. وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغاً يفيد بانبعاث رائحة من منزل شعبي تسكن فيه امرأة وطفلان. وبعد وصول الجهات الأمنية والدفاع المدني؛ تم فتح باب المنزل ثم العثور على جثة امرأة تبلغ 50 عاماً وبجوارها جثة طفلة، بينما قام الهلال الأحمر بالكشف على الطفلة الأخرى وتبين عدم وجود آثار عنف أو مقاومة. Advertisements وباشرت الأدلة الجنائية بشرطة جدة الموقع لرفع البصمات ومعرفة هوية المتوفيتين ومعرفة مسببات للوفاة. 25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440 02:42 PM وجدت طفلة أخرى على قيد الحياة.. والأدلة الجنائية باشرت الواقعة وجدت طفلة أخرى على قيد الحياة.. والأدلة الجنائية باشرت الواقعة يحقق مركز شرطة النزهة بمحافظة جدة في واقعة العثور على جثتي امرأة وطفلة عمرها أربع سنوات داخل منزل شعبي بحي الربوة، والعثور على طفلة أخرى على قيد الحياة. وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغاً يفيد بانبعاث رائحة من منزل شعبي تسكن فيه امرأة وطفلان. وبعد وصول الجهات الأمنية والدفاع المدني؛ تم فتح باب المنزل ثم العثور على جثة امرأة تبلغ 50 عاماً وبجوارها جثة طفلة، بينما قام الهلال الأحمر بالكشف على الطفلة الأخرى وتبين عدم وجود آثار عنف أو مقاومة. وباشرت الأدلة الجنائية بشرطة جدة الموقع لرفع البصمات ومعرفة هوية المتوفيتين ومعرفة مسببات للوفاة. ، شرطة جدة تحقّق في العثور على جثتي امرأة وطفلة داخل منزل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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