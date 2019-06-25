، مطالب ما بعد إزالة المستشفى القديم ببيش.. بناء الأرض الشاغرة منشأة صحية ،

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جدد عدد من أهالي محافظة بيش والعاملين في المحافطة مطالبتهم لوزارة الصحة والشركات الكبرى الاستفادة من أرض المستشفى القديم بعد إزالته؛ نظرًا لما ستشهده المحافظة مستقبلاً من تزايد كبير في أعداد السكان والعاملين تزامنًا مع التطور المنتظر.
وأكد عدد من الأهالي أن المحافظة يوجد بها مستشفى يقدم خدماته للمراجعين وفق قدراته، مبينين أنه من اللازم استباق التطور أو التزامن مع التطور الحاصل حاليًا في المحافظة من منشآت اقتصادية ضخمة وغيرها، وبناء منشأة صحية مساندة داخل المدينة خصوصًا أنه لا توجد مستشفيات خاصة كبرى وإنما تتواجد عدد من المستوصفات الخاصة.
جاء ذلك بعدما أشارت "الصحة" سابقًا بوجود توجه لتعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة؛ ذلك إلا أن الحديث لم ينتج عن واقع فعلي حتى اليوم، فيما جددت "الخليج 365" الاستفسار من "صحة جازان" حول المبنى، وقال المتحدث باسم الصحة في جازان محمد دراج: "في حال اعتماد مشاريع جديدة للمحافظة سيتم الاستفادة من الأرض سواءً كمشاريع حكومية أو شراكة مجتمعية أو ضمن برامج الاستثمار الصحي".
مطالب ما بعد إزالة المستشفى القديم ببيش.. بناء الأرض الشاغرة منشأة صحيةمحمد المواسي الخليج 365 2019-06-25
جدد عدد من أهالي محافظة بيش والعاملين في المحافطة مطالبتهم لوزارة الصحة والشركات الكبرى الاستفادة من أرض المستشفى القديم بعد إزالته؛ نظرًا لما ستشهده المحافظة مستقبلاً من تزايد كبير في أعداد السكان والعاملين تزامنًا مع التطور المنتظر.
وأكد عدد من الأهالي أن المحافظة يوجد بها مستشفى يقدم خدماته للمراجعين وفق قدراته، مبينين أنه من اللازم استباق التطور أو التزامن مع التطور الحاصل حاليًا في المحافظة من منشآت اقتصادية ضخمة وغيرها، وبناء منشأة صحية مساندة داخل المدينة خصوصًا أنه لا توجد مستشفيات خاصة كبرى وإنما تتواجد عدد من المستوصفات الخاصة.
جاء ذلك بعدما أشارت "الصحة" سابقًا بوجود توجه لتعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة؛ ذلك إلا أن الحديث لم ينتج عن واقع فعلي حتى اليوم، فيما جددت "الخليج 365" الاستفسار من "صحة جازان" حول المبنى، وقال المتحدث باسم الصحة في جازان محمد دراج: "في حال اعتماد مشاريع جديدة للمحافظة سيتم الاستفادة من الأرض سواءً كمشاريع حكومية أو شراكة مجتمعية أو ضمن برامج الاستثمار الصحي".
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
02:30 PM
لبى ما تشهده المحافظة مستقبلاً من تزايد سكاني وتطور.. و"الصحة": سنستفيد بها
جدد عدد من أهالي محافظة بيش والعاملين في المحافطة مطالبتهم لوزارة الصحة والشركات الكبرى الاستفادة من أرض المستشفى القديم بعد إزالته؛ نظرًا لما ستشهده المحافظة مستقبلاً من تزايد كبير في أعداد السكان والعاملين تزامنًا مع التطور المنتظر.
وأكد عدد من الأهالي أن المحافظة يوجد بها مستشفى يقدم خدماته للمراجعين وفق قدراته، مبينين أنه من اللازم استباق التطور أو التزامن مع التطور الحاصل حاليًا في المحافظة من منشآت اقتصادية ضخمة وغيرها، وبناء منشأة صحية مساندة داخل المدينة خصوصًا أنه لا توجد مستشفيات خاصة كبرى وإنما تتواجد عدد من المستوصفات الخاصة.
جاء ذلك بعدما أشارت "الصحة" سابقًا بوجود توجه لتعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة؛ ذلك إلا أن الحديث لم ينتج عن واقع فعلي حتى اليوم، فيما جددت "الخليج 365" الاستفسار من "صحة جازان" حول المبنى، وقال المتحدث باسم الصحة في جازان محمد دراج: "في حال اعتماد مشاريع جديدة للمحافظة سيتم الاستفادة من الأرض سواءً كمشاريع حكومية أو شراكة مجتمعية أو ضمن برامج الاستثمار الصحي".
، مطالب ما بعد إزالة المستشفى القديم ببيش.. بناء الأرض الشاغرة منشأة صحية ،
المصدر : الخليج 365
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