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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل محمد بن حمود المواسي، أمس، بزفافه على كريمة موسى عميش، وذلك في إحدى قصور الأفراح بمحافظة بيش، شمال منطقة جازان.
شهد الحفل جمع من الأهل والأقارب والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور
"المواسي" يحتفل بزفافه في بيشصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-25
احتفل محمد بن حمود المواسي، أمس، بزفافه على كريمة موسى عميش، وذلك في إحدى قصور الأفراح بمحافظة بيش، شمال منطقة جازان.
شهد الحفل جمع من الأهل والأقارب والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
02:25 PM
احتفل محمد بن حمود المواسي، أمس، بزفافه على كريمة موسى عميش، وذلك في إحدى قصور الأفراح بمحافظة بيش، شمال منطقة جازان.
شهد الحفل جمع من الأهل والأقارب والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور
، "المواسي" يحتفل بزفافه في بيش ،
المصدر : الخليج 365
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