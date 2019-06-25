، "المواسي" يحتفل بزفافه في بيش ،

محمد بن مسعود - الدمام - احتفل محمد بن حمود المواسي، أمس، بزفافه على كريمة موسى عميش، وذلك في إحدى قصور الأفراح بمحافظة بيش، شمال منطقة جازان.

شهد الحفل جمع من الأهل والأقارب والزملاء، وسط أجواء من الفرح والسرور