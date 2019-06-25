، مستشار "ترامب" يندد بصمت إيران تجاه عرض واشنطن إجراء مفاوضات ،

- 1/2
- 2/2
ندد جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء) بصمت إيران المطبق حيال عرض واشنطن إجراء مفاوضات، رغم تصاعد حدة التوتر بين الطرفين.
ونقلت "فرانس برس" عن "بولتون"، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترك الباب مفتوحًا لإجراء مفاوضات حقيقية، وفي المقابل، كان صمت إيران المطبق.
وقال المستشار الأميركي: "إن كل ما تحتاج إيران إلى القيام به هو سلوك طريق الدبلوماسية".
وفرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات استهدفت المرشد علي خامنئي وآخرين، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "هذه الخطوة تعني الإغلاق الدائم لطريق الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية".
وتصاعد التوتر بين الجانبين بعد إسقاط إيران طائرة تجسس أميركية دون طيار الأسبوع الماضي، وتوعد الرئيس الأميركي بالرد قبل أن يعدل عن توجيه ضربة انتقامية.
مستشار "ترامب" يندد بصمت إيران تجاه عرض واشنطن إجراء مفاوضاتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-25
ندد جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء) بصمت إيران المطبق حيال عرض واشنطن إجراء مفاوضات، رغم تصاعد حدة التوتر بين الطرفين.
ونقلت "فرانس برس" عن "بولتون"، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترك الباب مفتوحًا لإجراء مفاوضات حقيقية، وفي المقابل، كان صمت إيران المطبق.
وقال المستشار الأميركي: "إن كل ما تحتاج إيران إلى القيام به هو سلوك طريق الدبلوماسية".
وفرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات استهدفت المرشد علي خامنئي وآخرين، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "هذه الخطوة تعني الإغلاق الدائم لطريق الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية".
وتصاعد التوتر بين الجانبين بعد إسقاط إيران طائرة تجسس أميركية دون طيار الأسبوع الماضي، وتوعد الرئيس الأميركي بالرد قبل أن يعدل عن توجيه ضربة انتقامية.
25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
03:28 PM
"بولتون" قال: طهران في حاجة إلى أن تسلك طريق الدبلوماسية
ندد جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الثلاثاء) بصمت إيران المطبق حيال عرض واشنطن إجراء مفاوضات، رغم تصاعد حدة التوتر بين الطرفين.
ونقلت "فرانس برس" عن "بولتون"، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترك الباب مفتوحًا لإجراء مفاوضات حقيقية، وفي المقابل، كان صمت إيران المطبق.
وقال المستشار الأميركي: "إن كل ما تحتاج إيران إلى القيام به هو سلوك طريق الدبلوماسية".
وفرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات استهدفت المرشد علي خامنئي وآخرين، فيما اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن "هذه الخطوة تعني الإغلاق الدائم لطريق الدبلوماسية مع الإدارة الأميركية".
وتصاعد التوتر بين الجانبين بعد إسقاط إيران طائرة تجسس أميركية دون طيار الأسبوع الماضي، وتوعد الرئيس الأميركي بالرد قبل أن يعدل عن توجيه ضربة انتقامية.
، مستشار "ترامب" يندد بصمت إيران تجاه عرض واشنطن إجراء مفاوضات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار "ترامب" يندد بصمت إيران تجاه عرض واشنطن إجراء مفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.