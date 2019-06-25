السعودية اليوم / مدارس الفصل الصيفي بنجران تواصل تقديم خدماتها لـ893 طالبًا وطالبة



نجران 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

تواصل مدارس منطقة نجران تقديم خدماتها التربوية والتعليمية وتهيئة الجو المناسب للطلاب والطالبات للتحصيل الدراسي لـ 893 طالبًا وطالبة والمنتظمين في مدارس الفصل الصيفي بالمنطقة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي, أن الفصل الصيفي يهدف إلى تسريع التخرج وتخفيف العبء الدراسي ومعالجة التعثر لدى الطلاب والطالبات, حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين بالفصل الصيفي بمدارس نجران 893 طالبًا وطالبة ينتظمون في أربع مدارس وهي ثانوية الملك عبدالعزيز وثانوية ابن حزم مدارس وثانوية ابن القيم بمحافظة حبونا والثانوية الثالثة عشر للبنات.

وبين أن طلاب التسريع 615 طالبًا وطالبة, فيما بلغ عدد الطلاب والطالبات المستفيدين من تخفيف العبء الدراسي 252 وبلغ عدد الطلاب المستفيدين من معالجة التعثر 17 وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم 9 , متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.

// انتهى //

15:50ت م

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