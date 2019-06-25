السعودية اليوم / "الترفيه" و"مبادرات مسك" تطلقان برنامج "روّاد الترفيه"



الرياض 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

أطلقت الهيئة العامة للترفيه برنامج "روّاد الترفيه" بالشراكة مع مركز المبادرات في مؤسسة الأمير

ويأتي البرنامج ضمن استراتيجيات الهيئة في بناء وتطوير القطاع وفق أعلى المعايير العالمية ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة في قطاع الترفيه بالارتكاز على الخبرات العالمية، بما يلبي مستهدفات برنامج جودة الحياة لتحقيق رؤية 2030.

وتنطلق باكورة البرنامج مع إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في مجال الترفيه، التي سبق لها أن أحيت أكثر من 30 ألف برنامج ترفيهي و100 مهرجان، وتخطت مبيعات التذاكر الخاصة بفعالياتها 500 مليون تذكرة سنوياً، ويعمل فيها أكثر من 44 ألف موظف في مختلف بلدان العالم.

وتشارك في البرنامج أيضاً شركات عالمية مختلفة، لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها على مختلف الأدوار والمهام في التخطيط والتنظيم والإدارة للبرامج والمشاريع الترفيهية.

يذكر أن الهيئة تعتمد ضمن استراتيجيتها في تطوير وزيادة المحتوى المحلي في قطاع الترفيه العديد من مبادرات تأهيل الكوادر الوطنية بالإضافة إلى برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.

ويمكن التسجيل والحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل من خلال الدخول على الرابط التالي:

‏https://misk.org.sa/fellowship/services/live-nation/

//انتهى //

15:49ت م

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الرياض 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واسأطلقت الهيئة العامة للترفيه برنامج "روّاد الترفيه" بالشراكة مع مركز المبادرات في مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز (مسك الخيرية)، الذي يعنى بتأهيل المواطنين والمواطنات حديثي التخرج للعمل مع أكبر الشركات العالمية في مجال الترفيه، لاكتساب الخبرة وتطوير المهارات في المجال، بما يمكنهم من دخول القطاع والمساهمة في مسيرة نموه وازدهاره.ويأتي البرنامج ضمن استراتيجيات الهيئة في بناء وتطوير القطاع وفق أعلى المعايير العالمية ورفده بالكفاءات الوطنية المؤهلة والمتخصصة في قطاع الترفيه بالارتكاز على الخبرات العالمية، بما يلبي مستهدفات برنامج جودة الحياة لتحقيق رؤية 2030.وتنطلق باكورة البرنامج مع إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في مجال الترفيه، التي سبق لها أن أحيت أكثر من 30 ألف برنامج ترفيهي و100 مهرجان، وتخطت مبيعات التذاكر الخاصة بفعالياتها 500 مليون تذكرة سنوياً، ويعمل فيها أكثر من 44 ألف موظف في مختلف بلدان العالم.وتشارك في البرنامج أيضاً شركات عالمية مختلفة، لتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها على مختلف الأدوار والمهام في التخطيط والتنظيم والإدارة للبرامج والمشاريع الترفيهية.يذكر أن الهيئة تعتمد ضمن استراتيجيتها في تطوير وزيادة المحتوى المحلي في قطاع الترفيه العديد من مبادرات تأهيل الكوادر الوطنية بالإضافة إلى برامج دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع.ويمكن التسجيل والحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل من خلال الدخول على الرابط التالي:‏https://misk.org.sa/fellowship/services/live-nation///انتهى //15:49ت م0148

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