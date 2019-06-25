السعودية اليوم / محافظ قلوة يترأس المجلس المحلي ويناقش العديد من الخدمات بالمحافظة



الباحة 22 شوال 1440هـ الموافق 25 يونيو 2019م واس

ترأس محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي أمس, جلسة المجلس المحلي بحضور أعضاء المجلس, وذلك بمقر المحافظة.

ورفع العويدي، خلال الجلسة شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة, على الدعم الذي تجده المحافظة في جميع المجالات، وما تشهده من تنمية شاملة وفقاً لرؤية المملكة 2030، مؤكداً على جميع الإدارات العمل على خدمة المواطنين وفقاً للرؤية.

وجرى خلال الجلسة مناقشة التوصيات السابقة والمرفوعة لمجلس المنطقة وما أستجد عليها، واستعراض مشاريع المراكز الصحية وتوسعة وإزدواجية الطريق المؤدي من مثلث الشعراء إلى السوق.

كما ناقش توسعة منتزه الفرشة بالمحافظة, والتوصية باستكمال مبنى كلية التقنية، وفتح طريق دائري يربط مركز الشعراء بطريق الحسام، وموضوع شبكة المياه بالمحمدية، وقد اتحذ المجلس العديد من التوصيات والتي سيتم الرفع بها لمجلس المنطقة.

وختم محافظ قلوة، بشكر الإدارات الحكومية على ما تبذله من جهود بالمحافظة, مؤكداً أهمية الإنجاز لخدمة المواطنين وفقاً لتوجيهات سمو أمير المنطقة.

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15:45ت م

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