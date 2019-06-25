السعودية اليوم / أمانة عسير تستعيد 10 آلاف متر مربع من الأراضي الحكومية



أبها 22 شوال 1440 هـ الموافق25 يونيو 2019 م واس

استعادت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية الشعف الفرعية أمس, 10 آلاف متر مربع، من الأراضي الحكومية التي تم التعدي عليها في مواقع متفرقة بشكل غير نظامي في نطاق أمانة منطقة عسير.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي إحصائية أعمال إزالة التعديات في الأمانة وعدد من البلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي قدرت بمساحة بلغت نحو 298 ألف متر مربع، وكانت الإحداثات عبارة عن أحواش مبنية من البلوك، وغرف عشوائية، وأسلاك شائكة وعقوم ترابية, مؤكداً أن الأمانة وبلدياتها ستواصل حملاتها الرقابية على جميع المواقع بمنطقة عسير وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها حيال المتعدّين على الأراضي الحكومية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بإزالة أيّة تعديات أو تجاوزات.

// انتهى //

15:41ت م

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