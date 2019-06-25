السعودية اليوم / انعقاد الاجتماع الأول لفريق عمل سلامة النقل البري بدول مجلس التعاون



الرياض 22 شوال 1440 هـ الموافق 25 يونيو 2019 م واس

عقد فريق عمل سلامة النقل البري أمس, اجتماعه الأول, وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض.

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة منها إعداد دليل استرشادي لسلامة النقل، والاستراتيجية الموحدة لسلامة النقل، إلى جانب مناقشة فريق العمل إمكانية إعداد برامج توعوية وتثقيفيه لسلامة النقل في دول المجلس.

// انتهى //

15:26ت م

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