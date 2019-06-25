السعودية اليوم / سمو نائب أمير جازان يستقبل قائد قوة المنطقة المكلف



جيزان 22 شوال 1440 هـ الموافق25 يونيو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوة جازان المكلف اللواء ناصر بن سعيد الأحمري، وذلك بمناسبة تعيينه قائداً للقوة.

ورحّب سموه، في بداية الاستقبال، باللواء الأحمري، متمنياً له التوفيق في القيام بمهامه قائداً جديداً لقوة جازان، ولجميع زملائه منسوبي القوة.

ونوّه سمو نائب أمير منطقة جازان بجهود القوات المسلحة بالمنطقة وما تحظى به من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز، عن خالص تقديره لرجال الأمن، وأهمية الأعمال المناطة بقوة جازان وغيرها من مختلف القطاعات العسكرية في حماية أمن الوطن وسلامة المواطن، موجهاً بمضاعفة الجهود من قبل جميع الجهات الأمنية والخدمية لتقديم كل ما فيه الخير والفائدة.

من جهته أعرب قائد قوة جازان المكلف عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والمواطن.

//انتهى//

15:16ت م

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جيزان 22 شوال 1440 هـ الموافق25 يونيو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة اليوم، قائد قوة جازان المكلف اللواء ناصر بن سعيد الأحمري، وذلك بمناسبة تعيينه قائداً للقوة.ورحّب سموه، في بداية الاستقبال، باللواء الأحمري، متمنياً له التوفيق في القيام بمهامه قائداً جديداً لقوة جازان، ولجميع زملائه منسوبي القوة.ونوّه سمو نائب أمير منطقة جازان بجهود القوات المسلحة بالمنطقة وما تحظى به من اهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.وأعرب سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز، عن خالص تقديره لرجال الأمن، وأهمية الأعمال المناطة بقوة جازان وغيرها من مختلف القطاعات العسكرية في حماية أمن الوطن وسلامة المواطن، موجهاً بمضاعفة الجهود من قبل جميع الجهات الأمنية والخدمية لتقديم كل ما فيه الخير والفائدة.من جهته أعرب قائد قوة جازان المكلف عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة، وما استمع إليه من توجيهات، سائلاً الله عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه لخدمة الدين ثم الملك والمواطن.//انتهى//15:16ت م0130

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