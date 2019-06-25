السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يرأس الاجتماع الثالث للجنة أهالي منطقة القصيم



بريدة 22 شوال 1440 هـ الموافق25 يونيو 2019 م واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، الاجتماع الثالث للجنة أهالي منطقة القصيم، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان, ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف المرواني, ورئيس اللجنة ابراهيم الربدي، وأعضائها بعد التشكيل الجديد.

وفي بداية الاجتماع رحب سموه بالجميع، مؤكداً أن هذه البلاد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ تسعى دائماً إلى تعزيز دور أبناء الوطن الأوفياء ومشاركتهم في البناء والنهضة، لافتاً الانتباه إلى أهمية دور لجنة أهالي المنطقة في المساهمة بدفع عجلة التنمية الشاملة، ومواكبة رؤية المملكة 2030، وتعزيز الأعمال الاجتماعية والتنموية كافة التي تزخر بها المنطقة.

وشدد سمو أمير منطقة القصيم على تفعيل دور اللجان لتكون رافداً لمجلس المنطقة في المساهمة بدراسة احتياجات المنطقة للمشاريع الخدمية والتنموية واقتراح الأولويات ومتابعة تنفيذها، حاثاً رئيس وأعضاء اللجنة على بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة ومواطنيها، مبدياً فخره واعتزازه بجميع أبناء المنطقة البارين الذين يسهمون في الأعمال التطويرية للمنطقة بما يعود على أهلها بالنفع والفائدة في ظل ما تلقاه منطقة القصيم من رعاية واهتمام من لدن القيادة الرشيدة - أيدها الله -، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

وفي نهاية الاجتماع أعرب رئيس وأعضاء لجنة الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على ما يوليه من دعم وحرص ومتابعة لكل ما من شأنه خدمة المواطن في ظل ما توليه الدولة من اهتمام وعناية بالخدمات المقدمة للمواطنين حرصاً على راحتهم ورفاهيتهم.

// انتهى //

14:50ت م

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